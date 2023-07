El Tri en busca de la semifinal

ARLINGTON, Tex

Seis días después de recibir un inesperado golpe que lo hizo poner los pies en la tierra, México procurará seguir adelante con su meta de ganar la Copa Oro cuando enfrente el sábado a Costa Rica por los cuartos de final.

Tras iniciar el torneo con un par de triunfos ante Honduras y Haití, el domingo pasado los mexicanos perdieron 1-0 ante Qatar en un partido que evidenció el poco tiempo de trabajo que ha tenido el entrenador interino Jaime Lozano.

Lozano, quien tomó al equipo a dos días de inicia el torneo en relevo por el argentino Diego Cocca, prometió una mejoría notoria para el partido ante los costarricenses.



“Debemos sacar provecho de la derrota, donde podemos hacerlo es con tiempo de trabajar. Vamos a mejorar bastante de aquí al siguiente partido porque tendremos varios días para hacerlo” Jaime Lozano DT México



Después del revés ante Qatar, Lozano le dio un día libre a los jugadores, pero tendrá cuatro días completos de entrenamiento antes del partido ante Costa Rica.

Aunque no quiso entrar en detalles, dijo que trabajarían tres conceptos específicos y que la mejora será notoria.

“Si vemos quien es el técnico en Copa Oro que menos tiempo tiene trabajando con su selección, somos nosotros, pero muchos jugadores nos conocen y saben cómo trabajamos y eso es una ventaja”, añadió el estratega a TUDN.

Diez de los actuales seleccionados fueron parte del equipo que, dirigido por Lozano, alcanzó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el papel, México parte como favorito sobre Costa Rica que se clasificó de última hora como segundo lugar del Grupo C al imponerse 6-4 sobre Martinica.

“Una rivalidad muy añeja, un equipo que ha venido de menos a más, no tuvo el debut que ellos esperaban, pero siempre tendrá sus complicaciones”, afirmó Lozano. “Son un equipo que hace muchos goles, pero que también los recibe”.

Costa Rica, dirigido por el colombiano Luis Fernando Suárez, no ha tenido un gran año en 2023. Apenas dos triunfos, ambos ante Martinica, con un empate y cuatro derrotas.

“Desde el primer partido hemos tenido muchas mejorías, a lo interno lo hablamos, corregimos y se ha visto en los últimos partidos un mejor equipo”, dijo Christopher Núñez. “He visto mucha negatividad de la afición, pero este es un grupo muy unido, no dejamos que eso entre acá y siempre tenemos la mentalidad positiva.

Las últimas dos veces que México y Costa Rica se midieron en Copa Oro en partido a eliminación directa, el Tri salió con el puño en alto, aunque no fácilmente. En 2019 se impuso en penales y en 2015 en los tiempos extras.

El encuentro se realizará en el estadio AT&T de Arlington, Texas.