Elliott se une a los Pats

FOXBOROUGH, Mass

El running back Ezekiel Elliott, tres veces elegido al Pro Bowl, firmó un acuerdo por un año y cuatro millones de dólares con los Patriotas de Nueva Inglaterra, le informó a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de los términos.

La persona, que habló en condición de anonimato debido a que el equipo no ha anunciado la contrato, indicó que el convenio podría llegar a los 6 millones con los incentivos.



Elliott, de 28 años, corrió para 68 touchdowns y más de 8.000 yardas en siete temporadas con los Vaqueros de Dallas. Tras ser la cuarta selección general del draft, proveniente de Ohio State en 2016, lideró a la NFL en yardas por tierra ese año cuando fue finalista al Novato del Año de AP. Volvió terminar primero en yardas por tierra en 2018.

Además suma 2.300 yardas por aire y 12 pases para touchdown atrapados.