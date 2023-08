Embellecen muralistas el Pasaje Morelos

Nogales, Son

A fin de darle vida y color a la ciudad en especial a los lugares donde mayor movimiento de ciudadanos y turismo hay, jóvenes que integran el grupo de muralistas de Servicios Públicos se encuentran realizando murales temáticos en el Pasaje Morelos y comercios de la avenida Obregón.

El Pasaje Morelos y comercios de la avenida Obregón son el lienzo de los 4 jóvenes muralistas de Servicios Públicos que han estado trabajando en la pintura de murales que pretenden embellecer la ciudad.

“Este es un proyecto en colaboración con Servicios Públicos y el colectivo de arte City In The Sky que es en el cual yo pertenezco, el proyecto se base en querer darle color a la ciudad, es un periodo de 2 meses máximo, no solo será el Pasaje Morelos también hicimos algo en la avenida Obregón, pero ahorita continuamos con el primer pedazo”, compartió Jesús Ayala muralista de Servicios Públicos.

El Día de Muertos es la temática para el callejón donde se encuentran los conocidos “curios”, mientras que la avenida obregón se vestirá de caras de personajes emblemáticos de México tales como María Félix, Vicente Fernández o Emiliano Zapata.

“En este pedazo va a ser completamente temática del Día de los Muertos, creo que es la festividad mexicana más colorida y más llamativa tanto para nosotros como para los extranjeros, por eso se tomó la decisión que esta sea la temática para el callejón, además de los colores que ya tenían en sus negocios los mismos artesanos y al mismo tiempo darles nosotros más color y más vida”, añadió.

El grafiti es el arte de plasmar un mural, es la expresión artística callejera que por años ha estado rodeado de tabús y prejuicios, sin embargo, Jesús y colegas solo buscan poder vivir de lo que aman hacer.

“La de nosotros fue llevar ese grafiti al siguiente paso y comenzar a verlo como un negocio y vivir de ello que es lo que hacemos ahorita, yo les diría que no les tengan miedo a las cosas nuevas es parte de, que vayan saliendo nuevas formas de empleos y esta es la de nosotros”, expresó.