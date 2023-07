¿Engorda o no engorda?… los mitos de la tortilla del maíz

CDMX

La tortilla de maíz es un alimento propio de la gastronomía mexicana que data de hace miles de años y que se ha vuelto representativo no sólo en México, sino de toda la región centroamericana, por lo que resultan lamentables las aseveraciones que indican que ingerir este producto engorda.

Yaiza Bejos Vázquez, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, responsable de Orientación Nutricional de la Universidad La Salle Campus Ciudad de México, explicó que toda esa información sobre que la tortilla de maíz ya sea hecha con masa de nixtamal o harina de maíz nixtamalizado como Minsa, Maseca o Harimasa, entre otras, engorda no es más que un mito, con información infundada.

“La realidad es que esta mala fama que se le ha hecho a la tortilla de maíz a través de los años es un mito, es información falsa, no es información científica y es lamentable, porque la realidad es que no hay ningún alimento que haga que subamos de peso o que bajemos de peso por si solos, no tienen ese poder único”.

Agregó que el hecho de que se diga que la tortilla engorda tiene un escenario completamente falso.

“La realidad es que la tortilla no engorda. Y este es un personaje dentro de la dieta de los mexicanos y el resto de Centroamérica importantísimo, antiguo, clásico, que no vamos a erradicar y que al contrario vamos a promocionar su consumo sí o sí todos los días”.

Refirió, que la promoción del consumo de la tortilla no es sólo por su valor histórico y representativo de la cultura mexicana, sino por todos los beneficios nutrimentales, prácticos y hasta económicos de este alimento.

“Obviamente hay indicaciones que siempre van a ser personalizadas, pero en general se sugiere su consumo y se promueve esta ingesta, primero porque es parte de nuestra cultura y es algo que vamos a encontrar en cualquier parte del país; pero también porque es de fácil acceso, pues es un producto económico, práctico y versátil porque se puede acompañar de cualquier otra proteína, como pollo, pescado carne, huevo, fríjoles, aguacate y muchos otros más”.

Resaltó que, como parte de sus propiedades nutrimentales, además de ser una fuente rica en calcio, la tortilla de maíz provee al organismo de Vitamina B3 o niacina, que ayuda a mantener una piel saludable, es rico en fibras, vitaminas B, minerales, zinc, ácido fólico, carbohidratos que dan energía y hasta proteína.

En este sentido, señaló que todos deberíamos consumir tortillas de maíz. Como sugerencia general, de dos a tres piezas por cada tiempo de comida, aunque la proporción puede variar dependiendo de cada persona.

“Lo importante es como se consume esa tortilla, lo ideal es no acompañarlo de alimentos fritos o freí la tortilla, sino consumirla al comal o asada”.

Por otra parte, ante el inicio de las vacaciones, dijo que es normal que la gente suba un poco de peso, pero eso no está directamente asociado al consumo de los alimentos, sino a una menor cantidad de estrés en la rutina o a menor actividad física.