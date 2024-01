Entrega Seguridad Pública casi 4 mil cartas de no antecedentes penales

Nogales, Son

Más de 3 mil 900 cartas de no antecedentes penales fueron entregadas durante el pasado 2023 en las instalaciones de Seguridad Pública de Nogales, Sonora.

Datos oficiales detallan que siete solicitantes todos ellos hombre fueron detenidos al momento de solicitar este documento por contar con una orden de aprehensión vigente por un delito grave, información que fue obtenida a través de la base de datos de Plataforma México.

También se informó que menos del 20 por ciento de los solicitantes fueron mujeres el resto se trató de hombre mayores de 18 años de edad.

Cabe mencionar que al día de hoy ya no es una obligación legal para muchas empresas el solicitar este documento para el ingreso a trabajar sin embargo la mayoría de las maquiladoras lo siguen solicitando para brindar una oportunidad de trabajo.

Se informó que durante el mes de enero se entregaron 399 cartas, en febrero un total de 317, durante marzo fueron 402 y el mes de abril 254, seguido de mayo con 319 y junio con 409, dando un total de 2 mil 100 documentos entregados en la primera mitad del 2023.

Fue el mes de julio cuando se entregó el mayor número de cartas con 549, seguido de agosto con 389, septiembre con 411, octubre con 230, mientras que noviembre con 176 y diciembre con 104 fueron los meses con menos solicitudes del año, cerrando con un total de 3 mil 959 cartas expedidas en el pasado 2023.

Para las personas interesadas este documento se expide de lunes a viernes en horas de oficina en la segunda planta del edificio de Seguridad Pública también conocido como C4.

Se informa que como nota toda solicitud de las constancias digitales de no antecedentes penales y de no antecedentes registrales detalla que este documento no es emitido para satisfacer un requisito de ingreso o desempeño de un empleo.

En la solicitud de la constancia de antecedentes no penales y / o constancia de no antecedentes registrales dicta lo siguiente, a los interesados en obtener dicha constancia el titular de la Jefatura de policía preventiva y tránsito municipal de esta ciudad de Nogales, Sonora, les informa que de conformidad con lo establecido en la: ley nacional de ejecución penal en su artículo 27 fracción IV sólo se podrá extender en los siguientes supuestos:

A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial;

B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previsto;

C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible;

D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero.

Constancias de no antecedentes penales entregadas en el 2023

Enero 399

Febrero 317

Marzo 402

Abril 254

Mayo 319

Junio 409

Julio 549

Agosto 389

Septiembre 411

Octubre 230

Noviembre 176

Diciembre 104

Total 3959