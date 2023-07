“Era una buena persona, no merecía morir así”

Nogales, Son

Una mujer como doña Francisca no merecía morir de esa forma, siempre fue una buena persona, estamos tristes y sorprendidos de saber quién fue su asesina, nadie debe morir así y menos por dinero.

Estas son palabras que expresaron vecinos de la calle Jilgueros de la colonia Villa Sonora, donde por décadas vivió doña Francisca, quien fue asesinada por otra mujer a quien ella consideró su amiga por muchos años.

Bernardina Amada Mercado, vecina del lugar, dijo que Francisca era su tía, quien era una persona muy querida por todos, una mujer muy alegre muy humana y servicial.

“Era muy alegre muy querida por todos, era muy humana, servicial y la vamos a recordar con mucho cariño y lamentamos mucho su pérdida”, mencionó Bernardina.

La entrevistada dijo que el arresto de la vecina por parte de las autoridades fue sorprendente y difícil de creer, porque ellas dos eran amigas, de muchos años.

“Es imposible de creerse, menos de una persona tan cercana a ella, nosotros consideramos que era su amiga, pero vimos que no, no sabemos qué le pasó a esta señora por la cabeza para darle una muerte tan fea a mi tía, que no la merecía, nosotros ese día la estábamos esperando porque ella cobraba cundinas, y yo me quedé con el dinero porque ella ya no vino por el dinero.

“La recordamos con cariño como ella era siempre, bien alegre, bien bailadora, platicadora le gustaba mucho platicar con todo mundo, a todos nos daba la bendición todos los días, era catequista de nuestras Señora del Carmen de aquí Villa Sonora, fue servidora Arcoíris de la iglesia, aquí todos la recordamos con cariño a mi tía”, argumentó Amada Mercado.

Por su parte el señor Guadalupe Zúñiga, residente de la colonia Villa Sonora, dijo que como Francisca era su compañera del club Edad de Oro, del DIF Municipal, donde tenía poco de haber ingresado pero que ya era muy querida por todos.

“Recordamos a Panchita como una gran compañera, ella pertenecía al DIF Municipal al Club de la Edad de Oro de 60 años y más, una gran compañera y hoy lamentamos esa gran pérdida que tenemos”, dijo Zúñiga.

“Las autoridades actuaron inmediatamente de acuerdo a la ley, ¡qué bueno que se dio con la responsable! Tiene que pagar por esto que hizo, no se justifica que una persona pierda la vida por tampoco dinero”, declaró.

A la señora Francisca le sobreviven cinco hijos y más de una decena de nietos.