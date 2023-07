Escapa el oro a los Guerreros

SAN SALVADOR, ES

México vio frustrada su intención de romper una racha de 33 años sin ganar el oro en el básquetbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al caer derrotados en la final este miércoles por la noche por marcador de 89-72 sobre República Dominicana en el Gimnasio Nacional de San Salvador, El Salvador.

El equipo conocido como ‘Los 12 Guerreros’ empezó de gran manera el juego por la medalla de oro al dominar a los caribeños tanto al ataque como a la defensiva y a mitad del segundo cuarto tuvo su mayor ventaja que fue hasta de ocho puntos, sin embargo, a partir de ahí todo se vino abajo para el equipo que vistió todo de blanco con vivos en verde.

Los dominicanos y los mexicanos, que están clasificados al Mundial FIBA en unos meses, se enfrentaron con equipos llenos de jugadores jóvenes al no contar con sus estrellas de la NBA, sin embargo, los tricolores cuentan con más jugadores de los que han sido parte de las recurrentes convocatorias de Omar Quintero, el coach del equipo que no estuvo presente en San Salvador 2023 y a cambio dirigió su hermano Gustavo.

El país que comparte isla con Haití empezó su racha ofensiva desde el punto medio del segundo cuarto y se acabaron yendo al frente por cuatro puntos al descanso.

El tercer cuarto fue clave para el triunfo de República Dominicana

Pero el acabose para el quinteto mexicano ocurrió en el tercer periodo, en el que debido a múltiples pérdidas de balón y a la gran eficiencia de los dominicanos en los tiros de larga distancia, acabaron agenciándose dicho lapso por un marcador parcial de 29-19.

La dupla ofensiva dominica comandada por Andrés Feliz y Víctor Liz quienes fueron los máximos anotadores de los campeones al anotar 20 y 17 puntos, respectivamente.

Por México, el líder anotador fue Gabriel Girón con 13 puntos que no fueron suficientes para que su equipo lograra la primera medalla de oro desde que se coronaran en la lejana edición de Ciudad de México 1990.