Escapa triunfo a la Guinda

NOGALES

Austin Wrighten consiguió la clavada de la ventaja con once segundos de juego, para que los Mineros de Cananea derrotaran 82-80 a Nogales Guinda la noche del jueves.

Con 17 segundos de juego y la Guinda al frente por tres, Wrighten, quien se fue en con doce puntos, encestó bajo el aro y consiguió la falta de Víctor Rojo que igualó la pizarra a 79.

En la siguiente jugada Jordan Vigil puso la pelota en juego con John Mcklain por Nogales, pero el balón quedó en el aire y fue recuperado por Wrighten quien consiguió la clavada de la ventaja con once segundos en el cronómetro.

Rojo recibió falta con cuatro segundos pero en la línea de tiro conectó uno de dos que dejó a la Guinda abajo por uno 80-81.

Wrighten recibió falta de McKlain cuando los Mineros movieron la pelota y conectó uno de dos puntos. Rojo no pudo encestar el último intento de triple cuando sonaba la chicharra final luego que Nogales había dominado los tres primeros parciales del encuentro

Nogales no pudo contar con el juvenil Ramiro Altamirano quien se perdió el juego debido a lesión.

Emmanuel Om tuvo 18 puntos y veinte rebotes para los Mineros mientras Alfredo Ramos consiguió 18 unidades, cuatro encestes desde el arco de los tres puntos. Alejandro Villanueva anotó quince puntos y Antonio Martínez trece.

Macklin fue el mejor en puntos por Nogales con 28 y Franky Peralta consiguió doce. Rodrigo Pillado agregó diez rebotes

Nogales, con marca de 9-5, visita el sábado a los Tiburones de Puerto Peñasco antes de recibir tres días seguidos a Guaycuras de La Paz, Pelícanos de Cabo San Lucas y Choyeros de San José del Cabo a partir del 20 de julio.