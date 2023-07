“Espectaculares no funcionan”; pide AMLO a corcholatas moderar gastos

CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a las corcholatas de Morena no recurrir a la contratación de anuncios espectaculares debido a que “no funcionan”.

El mandatario ironizó sobre la efectividad de esta clase de publicidad diciendo que, si en verdad funcionaran, “Xóchitl Gálvez ya hubiera levantado”, pero la última encuesta que vio la coloca tan sólo en 15 puntos dentro de las preferencias electorales.

“Ojalá no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual; no sé si los estén contratando pero, si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando correctamente (…) ya nada de eso ayuda, si fuese por espectaculares ya hubiese levantado Xóchitl, la última encuesta que vi, trae 15 puntos; o sea y vaya que le han apoyado”, comentó el presidente al preguntarle su opinión acerca de la cantidad de anuncios y bardas en las que se promociona por el país a los aspirantes presidenciales de su partido.

En opinión de López Obrador, los publicistas que se dedican a la creación de contenidos en espectaculares no conocen el país ni a la gente.

“Ya eso no funciona, no funcionan los publicistas, no les hagan caso, los publicistas no tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos del pueblo de México; no conocen, esos publicistas no conocen México, no han ido a las comunidades ni hablado con la gente; son muchos Méxicos, ¿qué van a saber éstos?”, remarcó en su crítica.

Además, señaló que debe investigarse quién está detrás de los espectaculares diseñados por los publicistas que recomiendan mentir, sonreír y ser solidarios con todos.

“Entonces, yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad, el gasto excesivo de publicidad. Nosotros hacíamos trabajo casa por casa. Yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa, en el 88. Yo llego con un morral y unos volantes, y eran camiones urbanos, y estaba yo en la parada y le pedía yo permiso, oportunidad al chofer, y me decía que me subiera”, recordó el Presidente.