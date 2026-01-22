Alejandra Guzmán rompe el silencio: Reconstruyeron su columna tras diagnóstico de osteoporosis

...

En el marco del 30° aniversario de "Ventaneando", la cantante reveló que sus problemas de salud no se debían a los polímeros, sino a un desgaste óseo severo provocado por medicamentos contra el cáncer.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/01/2026 01:30 PM.
En Espectáculos y editada el 22/01/2026 01:35 PM.