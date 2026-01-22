Alejandra Guzmán rompe el silencio: Reconstruyeron su columna tras diagnóstico de osteoporosis

Tras meses de especulaciones y una ausencia prolongada de los escenarios, Alejandra Guzmán reapareció públicamente este jueves 22 de enero para aclarar su delicado estado de salud. En una llamada emocional con el programa "Ventaneando", la "Reina de Corazones" confesó que fue sometida a una reconstrucción total de la columna vertebral debido a una osteoporosis avanzada que ella misma desconocía padecer.La cantante detalló que la fragilidad de sus huesos no fue espontánea, sino una consecuencia secundaria de los tratamientos que recibió hace más de una década.