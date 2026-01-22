Se apaga el sueño de "Otro Rollo": Adal Ramones cancela definitivamente la gira Enrollados

Lo que prometía ser el regreso triunfal del equipo que marcó una época en la televisión mexicana se ha desvanecido. Adal Ramones anunció oficialmente el fin definitivo de la gira "Enrollados", un proyecto que buscaba reunir al elenco original de Otro Rollo para un espectáculo lleno de nostalgia.A través de un sentido mensaje en sus redes sociales, Ramones confesó que la decisión de cancelar el tour ha sido un golpe emocional tanto para él como para sus compañeros. Según el conductor, aunque ya tenían todo listo —incluyendo música original para los famosos "Vázquez Boys" y libretos terminados—, el desgaste acumulado y la falta de garantías hicieron que el proyecto fuera inviable.
Adal fue claro al señalar que el problema no estuvo en el talento ni en la calidad del espectáculo, sino en la gestión de las empresas responsables. A pesar de que las compañías involucradas tienen experiencia manejando a estrellas internacionales como Bad Bunny o Luis Miguel, Ramones admitió que en esta ocasión se cometieron "errores imperdonables" que impidieron el inicio de la gira.
Más allá de la decepción artística, la mayor preocupación de Adal Ramones es la protección de sus seguidores. El comediante aseguró que su prioridad actual es garantizar que cada persona que compró una entrada reciba su dinero de vuelta.
"Hoy mi mayor preocupación es que la compañía boletera cumpla y devuelva, en tiempo y forma, el dinero invertido", puntualizó.
Afortunadamente, las empresas se han comprometido a realizar el reembolso total de las entradas. Con una sentida disculpa a los fanáticos que esperaban verlo nuevamente junto a su equipo, Adal cierra este capítulo, poniendo fin a la esperanza de ver la magia de Otro Rollo en vivo una vez más.