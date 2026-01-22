Se apaga el sueño de "Otro Rollo": Adal Ramones cancela definitivamente la gira Enrollados

Tras problemas logísticos y errores de las empresas organizadoras, el conductor confirmó que el show no se llevará a cabo, priorizando el reembolso del dinero a los fans.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/01/2026 08:09 AM.
En Espectáculos y editada el 22/01/2026 08:15 AM.