"Es una vergüenza": Eiza González explota contra la prensa mexicana por noticia falsa

Eiza González no se quedó callada ante lo que calificó como una campaña de desprestigio por parte de medios de comunicación en México. A través de un contundente mensaje en sus redes sociales, la actriz de Fountain of Youth estalló tras la difusión masiva de una noticia que aseguraba su nominación a los Premios Razzie como "Peor Actriz".
La molestia de Eiza radica en que la supuesta nominación nunca existió. Según explicó la actriz, la información fue extraída de una cuenta de Reddit —una plataforma sin verificación oficial— y replicada por importantes cadenas de televisión y portales de noticias sin realizar el mínimo rigor periodístico.
"Difundieron sin parar info errónea de una nominación que no existió... proveniente de una cuenta de Reddit. Una plataforma que no verifica. Ilegítima. Y en efecto, una mentira", sentenció González.
Lo que más hirió a la actriz fue el silencio de los medios latinos ante sus éxitos recientes. Eiza lamentó que, en la misma semana que se anunciaba su participación en un festival de cine de gran prestigio, la prensa mexicana prefiriera dar voz a una noticia falsa negativa que celebrar su trabajo con directores de la talla de Guy Ritchie.