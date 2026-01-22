"Es una vergüenza": Eiza González explota contra la prensa mexicana por noticia falsa

La actriz desmintió categóricamente una supuesta nominación a los Premios Razzie (lo peor del cine), acusando a los medios nacionales de preferir el amarillismo sobre sus logros reales en festivales internacionales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/01/2026 01:49 PM.
En Espectáculos y editada el 22/01/2026 02:04 PM.