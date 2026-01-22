El "Frankenstein" de Guillermo del Toro arrasa con 9 nominaciones al Oscar 2026

La esperada versión del cineasta mexicano se convierte en la favorita de la Academia, destacando por su rechazo a los efectos digitales y su apuesta por el cine artesanal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/01/2026 08:25 AM.
En Espectáculos y editada el 22/01/2026 08:32 AM.