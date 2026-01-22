El "Frankenstein" de Guillermo del Toro arrasa con 9 nominaciones al Oscar 2026

Guillermo del Toro lo ha vuelto a hacer. Su más reciente obra, "Frankenstein", ha irrumpido con fuerza en las nominaciones de los Premios Oscar 2026, logrando candidaturas en nueve categorías, incluyendo las más prestigiosas como Mejor Película y Mejor Guion Adaptado.
La cinta no solo marca el regreso del tapatío a sus raíces en el género fantástico, sino que se posiciona como el rival a vencer frente a producciones de la talla de Marty Supremo, Hamnet y Pecadores.
Uno de los puntos que más ha cautivado a la crítica es la firme decisión de Del Toro de no utilizar CGI (gráficos por computadora) para la creación del monstruo. El director explicó que buscaba una "sensación de antigüedad" y una textura similar a la cera que solo el trabajo manual podía otorgar.
Para lograr esta autenticidad, la producción empleó:
Con una nominación también a Mejor Banda Sonora Original, la película reafirma que el cine de género, cuando se hace con pasión artesanal, sigue teniendo un lugar privilegiado en la gran noche de Hollywood.