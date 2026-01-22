Green Day abrirá el Super Bowl LX: Un inicio cargado de nostalgia y mensaje político

...

La NFL confirma a la banda californiana para la ceremonia de apertura, en un evento que busca equilibrar la balanza ante la polémica generada por la presencia de Bad Bunny en el medio tiempo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/01/2026 03:45 PM.
En Espectáculos y editada el 22/01/2026 03:57 PM.