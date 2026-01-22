Green Day abrirá el Super Bowl LX: Un inicio cargado de nostalgia y mensaje político

La NFL ha comenzado a revelar las piezas del rompecabezas para el Super Bowl LX, y la apuesta para el inicio del espectáculo es contundente: Green Day. El trío de punk rock será el encargado de inaugurar la celebración de los 60 años del gran juego el próximo 8 de febrero, marcando el tono de una edición que promete ser histórica tanto en lo deportivo como en lo cultural.
La elección de Green Day no es una decisión al azar. La liga busca conectar con la memoria colectiva de varias generaciones, utilizando el legado de una banda que ha sabido mantenerse vigente desde los años 90. Sin embargo, su presencia también conlleva una carga simbólica; conocidos por sus posturas críticas frente al poder (icónicamente en su álbum American Idiot), su participación en el escenario más visto de EE. UU. envía un mensaje de apertura en un clima social dividido.
Además de los liderados por Billie Joe Armstrong, la ceremonia de apertura contará con un elenco variado que refuerza la diversidad de la propuesta de este año:
Pese a las presiones, la NFL ha decidido no dar marcha atrás. Al sumar a Green Day a la ecuación, la liga parece reforzar una postura de diversidad cultural y libertad artística, convirtiendo al Super Bowl LX en un campo de juego donde la música y la política se entrelazan más que nunca.