Harry Styles regresa a México: Fechas y preventa para sus conciertos en 2026

La espera terminó para las "harries" mexicanas. Tras una pausa prolongada, Harry Styles anunció oficialmente su retorno a los escenarios con su cuarta producción discográfica y una gira mundial que hará una escala obligatoria en la Ciudad de México. El cantante se presentará en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) para ofrecer dos noches que prometen ser históricas.
El anuncio de los conciertos llega de la mano con la revelación de su nuevo disco titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally.