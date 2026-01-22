Marcela Mistral al borde del colapso: ¿Renunciará a su pelea contra Karely?

La "Musa" compartió un video llorando desconsoladamente durante sus entrenamientos, desatando una ola de críticas y teorías sobre su estabilidad emocional rumbo al King Royale 2026.

Yelitza Espinoza el 22/01/2026 01:35 PM.
22/01/2026 01:49 PM.