Marcela Mistral al borde del colapso: ¿Renunciará a su pelea contra Karely?

A menos de dos meses del esperado enfrentamiento contra Karely, la tensión parece haber alcanzado su punto máximo para Marcela Mistral. La influencer y esposa de Poncho de Nigris se volvió tendencia tras publicar un video en Instagram donde, entre lágrimas y visiblemente agotada, admitió estar viviendo una crisis emocional que la ha llevado a considerar la renuncia.Desde lo que parece ser su gimnasio de entrenamiento, Marcela se mostró vulnerable como pocas veces, enviándose un mensaje de autoapoyo para no claudicar en sus compromisos actuales.
El origen de este conflicto se remonta a 2019, cuando Marcela criticó el trabajo de Karely en televisión nacional. Aunque la "Musa" asegura que ya hubo disculpas de por medio, la modelo de redes sociales ha dejado claro que el daño sigue presente y que el próximo 15 de marzo buscará "saldar cuentas" en el cuadrilátero.
A pesar del colapso mostrado en video, Marcela ha seguido compartiendo historias de su preparación física, lo que sugiere que, por ahora, la pelea sigue en pie.