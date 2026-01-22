MrBeast y Eugenio Derbez en el Edomex: ¿Un nuevo proyecto educativo en camino?

La presencia de Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, ha causado un verdadero revuelo en el Estado de México. El filántropo y creador de contenido estadounidense fue captado en video junto a Eugenio Derbez, lo que desató una ola de teorías sobre el motivo de su reunión en territorio mexiquense.
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a ambos personajes rodeados de un equipo de producción masivo. Aunque MrBeast saludó brevemente a la multitud que lo reconoció, evitó dar declaraciones antes de partir junto a Derbez en un helicóptero privado.
La teoría más sólida hasta ahora apunta hacia un proyecto educativo. Derbez vestía una camiseta alusiva a su película Radical, que narra la historia de un maestro en una zona marginada de México. Dado que MrBeast es famoso por sus millonarias obras de caridad —como la construcción de pozos de agua o casas—, se especula que ambos podrían estar trabajando en la remodelación o equipamiento de escuelas públicas.
Esta visita ocurre meses después de que MrBeast estuviera en el ojo del huracán por su video "Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo", grabado en Yucatán y Campeche. En aquel momento, el INAH cuestionó si el equipo había violado las normas de protección del patrimonio nacional.