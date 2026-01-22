MrBeast y Eugenio Derbez en el Edomex: ¿Un nuevo proyecto educativo en camino?

El youtuber más grande del mundo y el actor mexicano fueron vistos abordando un helicóptero tras grabar en zonas populares; el encuentro sugiere una colaboración con impacto social.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/01/2026 10:38 AM.
En Espectáculos y editada el 22/01/2026 10:53 AM.