Yadhira Carrillo hospitalizada: Laura Flores revela que su estado es "delicado"

Lo que comenzó como una ausencia inexplicable en la proyección final de su más reciente proyecto televisivo ha encendido las alarmas en el mundo del espectáculo. Yadhira Carrillo se encuentra internada en un centro médico debido a un cuadro severo de influenza, desmintiendo así los rumores iniciales que sugerían un posible contagio de COVID-19.
La noticia fue confirmada por su colega y amiga íntima, Laura Flores, quien detalló que la hospitalización de Carrillo no fue una medida preventiva, sino una necesidad ante la gravedad de los síntomas.
"Pobrecita, le dio influenza... Hoy me escribió y me dijo que estaba ingresando al hospital. Sí está delicado", compartió Flores en una entrevista reciente, subrayando que Yadhira requiere atención constante para superar la infección respiratoria.
Laura Flores aprovechó la situación para reflexionar sobre la importancia de la prevención. La actriz relató que ella y su hijo también contrajeron el virus tras sus vacaciones de diciembre; sin embargo, mientras ella presentó síntomas leves por estar vacunada, su hijo —quien no recibió la dosis— sufrió un episodio mucho más agresivo. Este contraste resalta la vulnerabilidad de la salud ante las cepas actuales que circulan este invierno.
Más allá del vínculo profesional en Los hilos del pasado, a Flores y Carrillo las une una amistad forjada en la adversidad personal. Ambas actrices han compartido el dolor de sus recientes rupturas sentimentales: Yadhira tras su separación de Juan Collado y Laura tras su ruptura con Eduardo Salazar.
Por el momento, la actriz permanece bajo observación y ha utilizado sus redes sociales para agradecer discretamente las muestras de cariño de sus seguidores, mientras el elenco y sus fans esperan una pronta evolución favorable.