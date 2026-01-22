Yadhira Carrillo hospitalizada: Laura Flores revela que su estado es "delicado"

La actriz de "Los hilos del pasado" se encuentra bajo atención médica especializada tras complicaciones por influenza; su círculo cercano descarta contagio de COVID-19.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 22/01/2026 09:28 AM.
En Espectáculos y editada el 22/01/2026 09:40 AM.