Adiós a Julio Beckles: Fallece el actor y cantante de "La antorcha encendida"

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor y cantante Julio Beckles. La noticia fue difundida este 22 de enero por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), institución que lamentó la pérdida de quien fuera una figura recurrente en la época dorada de las telenovelas de finales del siglo XX.
Beckles inició su camino en la actuación en 1996, debutando en una de las producciones más ambiciosas de la época: La antorcha encendida. En este drama histórico sobre la Independencia de México, producido por Ernesto Alonso, compartió créditos con figuras de la talla de Leticia Calderón y Juan Ferrara.
A lo largo de su carrera, su nombre figuró en elencos de producciones emblemáticas como:
Además de su faceta actoral, Julio Beckles destacó por su voz. Su talento como cantante lo llevó a escenarios internacionales, siendo recordada especialmente su participación en el Teletón de Costa Rica en 1987, donde interpretó el tema "Me estás desesperando", canción que se convirtió en uno de sus sellos distintivos.
Hasta el momento, no se han revelado las causas exactas de su muerte, pero la comunidad artística ha comenzado a volcarse en redes sociales con mensajes de condolencias para sus familiares y amigos.