Adiós a Julio Beckles: Fallece el actor y cantante de "La antorcha encendida"

La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el deceso del artista, recordado por su paso en las grandes producciones de Televisa durante la década de los 90.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/01/2026 05:34 AM.
En Espectáculos y editada el 23/01/2026 05:40 AM.