"Es robo, no innovación": Scarlett Johansson y cientos de artistas se rebelan contra la IA

La tensión entre la industria del entretenimiento y el desarrollo tecnológico ha alcanzado un nuevo punto crítico. Un grupo de 700 artistas, escritores y creadores ha lanzado un manifiesto contundente contra las grandes empresas de Inteligencia Artificial (IA). La premisa es clara: utilizar obras protegidas por derechos de autor para entrenar algoritmos sin autorización es, "simple y llanamente, un robo".El documento, respaldado por estrellas de la talla de Scarlett Johansson, Cate Blanchett y Joseph Gordon-Levitt, denuncia que algunas de las compañías tecnológicas más ricas del mundo están lucrando con el talento ajeno sin ofrecer compensación alguna.
Los puntos clave de la protesta son: