Fallece Francis Buchholz, el legendario bajista de la era dorada de Scorpions

El músico alemán, pieza clave en himnos como "Wind of Change", murió a los 71 años tras una lucha privada contra el cáncer.

