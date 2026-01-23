Furor por BTS: Reventa de boletos en CDMX alcanza los 100 mil pesos

La llegada de BTS a la Ciudad de México ha desatado una auténtica locura financiera. Apenas concluyó la preventa oficial para sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros, el mercado secundario reaccionó con cifras exorbitantes: en plataformas de reventa como Viagogo, los boletos han alcanzado costos que superan por mucho cualquier registro previo para un concierto en el país.
La brecha entre los costos autorizados por Ticketmaster y lo que piden los revendedores este 23 de enero es abismal. La alta demanda y la escasez de entradas han convertido cada ticket en un objeto de lujo extremo, presentando los siguientes datos:
Más allá del golpe al bolsillo, los expertos advierten sobre los peligros de estas transacciones: