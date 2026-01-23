Furor por BTS: Reventa de boletos en CDMX alcanza los 100 mil pesos

...

Tras agotarse las entradas oficiales para el "ARIRANG" World Tour, la especulación en plataformas digitales dispara los precios a niveles históricos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/01/2026 11:09 AM.
En Espectáculos y editada el 23/01/2026 11:22 AM.