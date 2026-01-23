Guerra en el espectáculo: Alex Bisogno tacha de "malévola" a Pati Chapoy tras graves acusaciones

La tensión entre la familia de Daniel Bisogno y la titular de Ventaneando ha escalado a un nivel sin precedentes. Alex Bisogno rompió el silencio a través de un video en Instagram para responder a Pati Chapoy, quien recientemente lo acusó de haber sustraído pertenencias de la casa de su hermano tras su fallecimiento, afectando la herencia de su sobrina Michaela.
Alex B negó categóricamente haber "saqueado" el domicilio del presentador. Aseguró que lo ocurrido en la propiedad fue un robo real y que existen pruebas legales que lo respaldan.
“Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia... solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre la salud de mi hermano, información que usted creía que era de su programa”, sentenció Alex en el video
El hermano menor del "Muñeco" calificó de "saña" y "rabia" la actitud de Chapoy, acusándola de inmiscuirse en un conflicto familiar privado sin tener conocimiento real de los hechos. Aseguró que, a pesar de siempre haberse dirigido a ella con respeto, ahora entiende que "nunca fue de su agrado". Hasta el momento, Pati Chapoy no ha emitido una réplica a este video que ya es viral en redes sociales.