Los Invasores de Nuevo León conquistan Europa: El rugido norteño cruza el Atlántico

México no solo importa ritmos; también es una potencia exportadora de cultura. Mientras los corridos tumbados dominan las listas en Japón e Inglaterra, la música norteña tradicional reclama su lugar en el mapa mundial. Esta vez, los protagonistas de la hazaña son Los Invasores de Nuevo León, quienes acaban de confirmar una ambiciosa gira por Europa para el próximo mes de mayo.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, la banda nacida a finales de los años 70 vive uno de sus momentos más internacionales. Tras los cimientos colocados por el icónico Lalo Mora y la consolidación de Rolando Marroquín como la voz que se ganó el corazón de los fans, la agrupación ha demostrado que el acordeón y el bajo sexto tienen un lenguaje universal.
Pese a que el grupo atravesó momentos difíciles recientemente, tras el sensible fallecimiento de su fundador y bajista Homero de León a mediados del año pasado, Los Invasores han decidido honrar su memoria de la mejor forma posible: trabajando y expandiendo el género norteño a latitudes nunca antes imaginadas.
Bajo el lema "La música norteña cruza fronteras", la banda utilizó sus plataformas digitales para anunciar que visitarán las ciudades más importantes del continente europeo. Aunque la lista detallada de recintos se revelará en los próximos días, se espera que clásicos inmortales como "Mi Casa Nueva", "Laurita Garza" y "Aguanta Corazón" retumben ante un público que cada vez consume más música regional mexicana.
Este anuncio confirma que el género norteño ha dejado de ser un fenómeno local para convertirse en un producto de exportación con la misma fuerza que el pop o la electrónica, demostrando que en Europa también hay ganas de celebrar al ritmo del regional.