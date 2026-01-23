Los Invasores de Nuevo León conquistan Europa: El rugido norteño cruza el Atlántico

...

La legendaria agrupación regiomontana anuncia una gira histórica por el Viejo Continente para llevar sus grandes éxitos a las principales capitales europeas en mayo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/01/2026 05:04 AM.
En Espectáculos y editada el 23/01/2026 05:16 AM.