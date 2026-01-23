Jason Momoa debuta como "Lobo": El nuevo tráiler de Supergirl sacude las redes sociales

El nuevo universo cinematográfico de DC, bajo la dirección de James Gunn, ha encendido la conversación digital este viernes 23 de enero. Warner Bros. lanzó un breve pero impactante avance de "Supergirl", donde finalmente se confirma uno de los secretos mejor guardados: la aparición de Jason Momoa como el irreverente mercenario Lobo.
En el clip, que rápidamente se volvió tendencia, se observa a una Kara Zor-El (Milly Alcock) enfrentando situaciones de riesgo junto a su inseparable y poderoso perro, Krypto. Sin embargo, el momento cumbre ocurre cuando el alienígena originario de Czarnia entra en escena:
El elenco de esta producción estratégica de DC Studios incluye nombres destacados: