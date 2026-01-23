Luto en la familia Capetillo: Fallece doña María del Carmen Vázquez

La tarde de este jueves 22 de enero, el mundo del espectáculo y la tauromaquia en México se vistieron de luto tras confirmarse el fallecimiento de María del Carmen Vázquez Alcaide. La noticia fue dada a conocer por el periodista Heriberto Murrieta, quien lamentó la partida de su "entrañable amiga" y extendió sus condolencias a la familia.
Doña Mari Carmen, como era conocida afectuosamente, fue la matriz de una familia de renombre en diversas disciplinas. Entre sus hijos destacan:
Hasta el momento, ni Eduardo Capetillo ni su esposa, Biby Gaytán, han emitido declaraciones en sus plataformas oficiales. Este silencio ha sido interpretado por allegados como un refugio necesario para vivir el proceso en estricta privacidad familiar.
A pesar de que no se han revelado las causas exactas del deceso, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y respeto hacia los Capetillo-Gaytán, reconociendo el papel fundamental que ella desempeñó como guía y soporte emocional de sus hijos y nietos.