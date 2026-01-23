Luto en la familia Capetillo: Fallece doña María del Carmen Vázquez

...

La madre del actor Eduardo Capetillo y figura central de una destacada dinastía de toreros y artistas murió este jueves; la familia mantiene hermetismo en su duelo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/01/2026 06:08 AM.
En Espectáculos y editada el 23/01/2026 06:12 AM.