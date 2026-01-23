"Otro Rollo" se queda sin reencuentro: Gaby Platas insinúa "intereses ocultos" tras la cancelación

El esperado regreso de los integrantes de Otro Rollo a los escenarios ha colapsado oficialmente. Lo que comenzó como un simple cambio de fechas para la gira, terminó en una ruptura pública donde Gaby Platas ha sido una de las voces más críticas, no solo como parte del elenco, sino como víctima económica al haber comprado boletos para las funciones que ahora no sucederán.
La caída del proyecto inició esta semana cuando Lalo España anunció su salida debido a "inconsistencias" en el contrato. Poco después, Gaby Platas siguió sus pasos, señalando la mala comunicación de la productora MusicVibe.
Mientras Adal Ramones se declaró "triste y desilusionado" al confirmar la cancelación total, llamó la atención que Yordi Rosado mantuvo una postura más cautelosa, mencionando únicamente que sus abogados están revisando los documentos legales, un detalle que coincide con las quejas de España y Platas.
A través de sus redes sociales, Platas lanzó un mensaje que ha encendido las alarmas sobre lo que realmente sucedió detrás de bambalinas. La actriz comparó la situación con un divorcio amargo:
Hasta el momento, MusicVibe —empresa que maneja a artistas de la talla de Ricky Martin y Christian Nodal— no ha emitido ningún comunicado sobre el reembolso de los boletos ni ha respondido a las acusaciones de los actores. La incertidumbre crece para los miles de fans que esperaban ver al equipo reunido en enero y febrero, dejando el legado del programa en medio de un pleito legal que apenas comienza.