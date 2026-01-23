"Otro Rollo" se queda sin reencuentro: Gaby Platas insinúa "intereses ocultos" tras la cancelación

...

Lo que prometía ser el evento nostálgico del año, "Enrrollados", terminó en un caos de demandas, contratos inconsistentes y el descontento total de sus protagonistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/01/2026 06:13 AM.
En Espectáculos y editada el 23/01/2026 06:20 AM.