Pati Chapoy recuerda el día que casi pisa la cárcel: Un hito de "Ventaneando" a 30 años

La periodista rompió en llanto al revivir la persecución legal de 1997 que dio origen a la Ley de Crestomatía y consolidó la libertad de expresión en la televisión mexicana.

