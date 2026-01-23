Verónica Castro deja el hospital: Continuará su recuperación desde casa

La estrella mexicana enfrenta las secuelas de una grave lesión sufrida hace 22 años; asegura que el dolor en sus extremidades es persistente pero prefiere la calidez de su hogar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/01/2026 06:35 AM.
En Espectáculos y editada el 23/01/2026 06:40 AM.