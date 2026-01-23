Victoria Ruffo denuncia que Eugenio Derbez evita reuniones familiares por temor

...

La "Reina de las Telenovelas" afirma que el comediante no asiste a eventos para no encontrarse con ella, mientras Derbez decide cerrar el capítulo públicamente.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 23/01/2026 01:15 PM.
En Espectáculos y editada el 23/01/2026 01:25 PM.