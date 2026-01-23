Victoria Ruffo denuncia que Eugenio Derbez evita reuniones familiares por temor

A pesar de que han pasado casi tres décadas desde su separación, la tensión entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez parece no tener fin. Aunque el nacimiento de su nieta en 2024 prometía una tregua definitiva, las recientes declaraciones de la actriz sugieren que la cordialidad es solo superficial.
En un reciente encuentro con los medios, Victoria Ruffo no tuvo reparos en señalar la ausencia de Derbez en las reuniones familiares organizadas por su hijo, José Eduardo. Según la actriz, el protagonista de Radical evita estos encuentros por temor a un careo.
Él siempre está muy ocupado, casi nunca va. Yo creo que, cuando sabe que estoy yo, dice: ‘Mejor no’. Me tiene miedo", declaró Ruffo entre risas, apodándolo irónicamente como "Evita Muñoz".
Mientras lidia con las declaraciones de su ex, Derbez enfrenta una nueva polémica profesional relacionada con Shrek 5. Tras confirmarse su regreso como la voz de "Burro", el actor Alfonso Obregón, quien da voz a Shrek, anunció su salida del proyecto.