Grammy 2026: Entre el regreso de Lady Gaga y el dominio de Kendrick Lamar

La cuenta regresiva para la "Noche más grande de la música" ha comenzado. Con Kendrick Lamar liderando con nueve candidaturas y Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut pisándole los talones con siete, los Grammy 2026 prometen ser una ceremonia de hitos. Los analistas Maria Sherman y Jonathan Landrum Jr. han compartido sus predicciones, dejando ver una lucha entre la tradición de la Academia y el pulso cultural actual.
Aunque el impacto cultural de GNX de Lamar es indiscutible, los expertos ven una división clara:
El pronóstico: "APT." de Rosé y Bruno Mars. De ganar, Rosé se convertiría en la primera artista de K-pop en obtener este galardón. Los expertos destacan que la canción es "ineludible" y cruza todas las fronteras.
Canción del Año: Las apuestas se inclinan hacia Lady Gaga con "Abracadabra". Tras cuatro nominaciones previas en esta categoría sin éxito, su enfoque lírico renovado parece ser la fórmula ganadora este año.
Basado en el análisis de expertos, así queda el panorama para las categorías principales: