Imelda Garza lanza fuertes señalamientos contra Maribel Guardia en medio de pugna legal

La relación entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia ha pasado del duelo compartido a una guerra abierta de declaraciones. En una entrevista reciente con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Imelda destapó una serie de rumores que, según ella, su propio abuelo le contó años antes de conocer a Julián Figueroa, vinculando a la actriz costarricense con supuestas prácticas irregulares en el pasado.
Lo que comenzó como una convivencia cordial tras la muerte de Julián en 2023, se fracturó definitivamente el 21 de enero de 2025. En esa fecha, Maribel Guardia inició un proceso legal contra Imelda argumentando la protección de su nieto.
"Mi abuelo me dijo: 'Es que esta señora... el arquitecto me ha dicho que la han invitado a rifas y el que gana se queda con ella toda la noche'. Es sabido por bastantes personas", sostuvo Imelda.
Más allá del escándalo, Imelda ha buscado forjar una carrera propia en el entretenimiento: