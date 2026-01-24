Justicia española archiva denuncia contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción

La Fiscalía de la Audiencia Nacional determinó que no tiene competencia para investigar las acusaciones de agresión sexual y trata, ya que los hechos habrían ocurrido fuera de España.

24/01/2026 06:58 AM
En Espectáculos y editada el 24/01/2026 07:03 AM.