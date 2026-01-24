Paty Navidad contra Anabel Hernández: "Su periodismo mezcla verdades con mentiras"

La disputa entre la actriz Patricia Navidad y la periodista Anabel Hernández ha escalado tras las recientes declaraciones de la sinaloense, quien rompió el silencio sobre los señalamientos que la vinculan con Arturo Beltrán Leyva en el libro Las señoras del narco: amar en el infierno. En un encuentro con la prensa, Navidad cuestionó severamente la ética de la periodista, exigiendo que presente pruebas reales de sus afirmaciones.
Navidad defendió su trayectoria de más de dos décadas en empresas como Televisa, TV Azteca y Telemundo, asegurando que su éxito es fruto del trabajo honrado y no de favores externos o "propuestas indecorosas". La actriz fue tajante al criticar el método de Hernández, señalando que la autora utiliza una fórmula peligrosa para sus investigaciones.
"Ella mezcla verdades con mentiras. Yo creo que dice muchas verdades, pero las revuelve con muchas mentiras, como lo que habló de mí", sentenció la actriz, subrayando que no tiene nada que ocultar.
El conflicto se reavivó luego de que Hernández calificara a Navidad como una "mujer de segunda" en su pódcast Criminalmente. Lejos de intimidarse, la actriz respondió con ironía a la descalificación, señalando la contradicción de la periodista al dedicarle tanto espacio en sus libros si realmente la considera irrelevante.
"Anabel dice que soy una mujer de segunda. Bueno, para ser de segunda, ocupó mucha tinta y papel escribiendo tres historias sobre mí", replicó ante los medios.
Paty Navidad lamentó que, a pesar de sus constantes desmentidos, la difamación le ha causado un daño moral persistente durante años. Afirmó que, a diferencia de la periodista, ella no cuenta con protección y debe enfrentar el proceso legal por su cuenta para limpiar su imagen.
La controversia no es un caso aislado, ya que Hernández ha mencionado en sus obras a otras figuras de la farándula como Galilea Montijo, Ninel Conde y Alicia Machado, lo que ha generado una fractura profunda entre el periodismo de denuncia y el mundo del espectáculo en México. Por ahora, Navidad asegura que no se retirará de la batalla legal, confiando en que la verdad prevalecerá.