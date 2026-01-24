Victoria Ruffo prepara su regreso a las telenovelas de la mano del "Güero" Castro

...

José Eduardo Derbez confirmó que existen pláticas avanzadas para que su madre retome los melodramas, aunque sugiere que le gustaría verla en un rol menos sufrido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/01/2026 06:17 AM.
En Espectáculos y editada el 24/01/2026 06:46 AM.