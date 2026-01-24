Victoria Ruffo prepara su regreso a las telenovelas de la mano del "Güero" Castro

Tras una breve ausencia de la pantalla chica, el regreso de Victoria Ruffo parece estar cada vez más cerca. La noticia fue adelantada por su hijo, el actor y conductor José Eduardo Derbez, quien reveló que la emblemática actriz ya ha tenido acercamientos con el productor José Alberto "El Güero" Castro para un nuevo proyecto en Televisa.
Aunque el público asocia de inmediato a la actriz con el llanto y el drama clásico, José Eduardo aprovechó el encuentro con los medios para lanzar una sugerencia creativa sobre el futuro de su madre en la televisión.
"A la gente le gusta mucho ver a mi mamá en las novelas, pero debería hacer más comedia. A mí me gusta la comedia, que ya no llore tanto", bromeó el colaborador de Miembros al Aire.
Por su parte, la propia Victoria había dado pistas sobre este retorno a finales de 2025, mencionando que ya existía una propuesta importante sobre la mesa. Sin embargo, se ha mantenido cautelosa, asegurando que prefiere no dar detalles definitivos hasta que la producción esté totalmente confirmada.
Con más de 40 años de trayectoria y éxitos internacionales como La Madrastra y Corona de Lágrimas, la actriz no acepta cualquier papel. Según ha declarado, para que ella estampe su firma en un contrato, el proyecto debe cumplir con estándares estrictos: