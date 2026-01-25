Crista Montes lanza dardo a Gala previo a su debut: "No confundas éxito con superioridad"

La tregua entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, parece estar lejos de llegar. Justo cuando la actriz se prepara para uno de los retos más importantes de su carrera —su debut en el musical "Malinche" en la Ciudad de México—, Crista utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje cargado de simbolismo y reproches que rápidamente se volvió viral.
A través de una publicación en Instagram, Crista Montes recordó a su hija que, aunque hoy estén distanciadas, gran parte del éxito de la actriz se debe a la formación que recibió en casa. "En tu carácter, en tu fuerza, en tu voz... habito yo. Lo que aprendiste, lo aprendiste primero de mí", escribió, subrayando que su herencia es innegable a pesar del conflicto público que sostienen desde hace más de un año.
A pesar de desearle éxito en las cuatro funciones especiales que Gala ofrecerá en el musical de Nacho Cano, Crista lanzó una advertencia sobre la humildad y el trato hacia quienes la apoyaron en sus inicios:
Por su parte, la exintegrante de La Casa de los Famosos México se ha mantenido enfocada en sus ensayos, compartiendo su emoción por este nuevo proyecto profesional sin responder, hasta ahora, a las palabras de su madre.