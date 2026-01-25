"Di mi nombre si tienes hambre": Gala Montes arremete contra Adrián Marcelo tras rumores de ruptura

Mientras el creador de contenido lanza mensajes que sugieren el fin de su matrimonio, la actriz responde con un contundente mensaje en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/01/2026 05:59 AM.
En Espectáculos y editada el 25/01/2026 12:06 AM.