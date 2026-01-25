"Di mi nombre si tienes hambre": Gala Montes arremete contra Adrián Marcelo tras rumores de ruptura

La eterna rivalidad entre Gala Montes y Adrián Marcelo ha sumado un nuevo e incendiario capítulo. En medio de una fuerte ola de rumores que apuntan a un inminente divorcio entre el comediante regiomontano y su esposa, Karina Puente, la actriz no perdió la oportunidad de fijar su postura, desatando una tormenta digital.
Las alarmas sobre la estabilidad matrimonial de Adrián Marcelo se encendieron tras una historia de Instagram donde el conductor de Radar fue drástico: "Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí. Nunca se casen, raza". Aunque no mencionó nombres, sus seguidores interpretaron esto como la confirmación de su separación tras cuatro años de matrimonio, un tema que ha inundado los medios de espectáculos este fin de semana.
Tras ser abordada por la prensa y declarar inicialmente que no estaba enterada del chisme, Gala Montes decidió llevar el asunto a sus redes sociales con un tono mucho más directo y ácido. La actriz, cansada de que su nombre surja en las dinámicas del regio, publicó un mensaje que se volvió viral en cuestión de minutos:
"El verdadero ‘di mi nombre si tienes hambre’. Nomás en tu mente somos enemigos, en la mía eres pndjo".
Con esta frase, Montes sugiere que Adrián Marcelo solo recurre a mencionarla o generar conflicto con ella para mantenerse relevante o generar "clics" en momentos de crisis personal.
Además del drama personal, los reporteros cuestionaron a Gala sobre los retos que el conductor ha lanzado para un posible encuentro de boxeo entre ambos. Aunque la actriz evitó profundizar durante la entrevista, su mensaje en redes dejó claro que no considera a Marcelo como un rival a su altura, sino como alguien que busca atención mediática.
Hasta el momento, Adrián Marcelo ha guardado silencio ante la réplica de Gala, mientras el público se mantiene a la expectativa de una confirmación oficial sobre su situación sentimental.