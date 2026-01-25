Harry Styles conquista el mundo con "Aperture": El debut más grande de 2026

Harry Styles ha vuelto a demostrar por qué es uno de los reyes indiscutibles del pop actual. Con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Aperture", el artista no solo ha paralizado las redes sociales, sino que ha tomado por asalto la cima del éxito global. En tan solo 24 horas, la canción acumuló la impresionante cifra de 12.478 millones de reproducciones en Spotify, posicionándose directamente como el debut más exitoso en streaming de lo que va del año.
"Aperture" sirve como carta de presentación para su cuarto álbum de estudio, titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally, el primero que publica en cuatro años. La canción marca un giro sonoro interesante para el ex-One Direction, alejándose de sus trabajos anteriores para sumergirse en una atmósfera nocturna que fusiona la electrónica, el techno y el pop disco.
Esta evolución sonora no es casualidad; Styles reveló que el tema está inspirado en una etapa personal vivida en Berlín, donde exploró los clubes y la vanguardia musical de la capital alemana, buscando sonidos que inviten a la liberación y al baile.
El videoclip que acompaña al tema refuerza esta sensación de ligereza. En él, se ve a un Harry que desafía la gravedad, flotando y sonriendo mientras atraviesa un torbellino de emociones. El título, "Aperture" (Apertura), funciona como una metáfora fotográfica: así como un lente se abre para dejar pasar la luz, la letra habla de la importancia de abrirse emocionalmente para dejar entrar el amor y la claridad en la vida.
El impacto de este estreno es solo el comienzo. El álbum vendrá acompañado de la gira-residencia "Together, Together", que contará con 50 fechas exclusivas en ciudades clave como Ciudad de México, Londres y Nueva York. Además, el artista ya ha dado pistas de lo que escucharemos próximamente con títulos confirmados como "American Girls" y "Ready, Ready".