Harry Styles conquista el mundo con "Aperture": El debut más grande de 2026

...

El cantante británico rompe récords en Spotify con el primer adelanto de su nuevo álbum, marcando un inicio explosivo para su próxima etapa musical.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 25/01/2026 05:27 AM.
En Espectáculos y editada el 24/01/2026 11:59 PM.