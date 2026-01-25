Kenia Os toma el mando: Rumores aseguran que administra la fortuna de Peso Pluma

La relación entre Kenia Os y Peso Pluma vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no por su música, sino por el manejo de su patrimonio. A las puertas de celebrar su primer aniversario este 14 de febrero, han surgido reportes que señalan a la intérprete de "Belladona" como la nueva estratega financiera detrás del éxito del cantante de corridos tumbados.
Según revelaciones del programa En Casa con Telemundo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que Peso Pluma, quien no solía prestar mucha atención a sus estados bancarios, decidió delegar el control total de su economía a Kenia. La "Kenini" no habría perdido el tiempo: se rumora que ya realizó una auditoría interna que resultó en el despido de varios empleados que no entregaron cuentas claras, asumiendo así el control absoluto de la contabilidad.
Esta nueva faceta administrativa se suma a las recientes declaraciones de la sinaloense con Adela Micha, donde detalló cómo surgió la chispa. Aunque se conocieron grabando el hit "TOMMY & PAMELA", el interés real de Peso Pluma se consolidó gracias a una historia de Instagram sobre un asado sinaloense. Según Kenia, el cantante le confesó que ella era la única mujer que lograba ponerlo nervioso.
Las confesiones de Kenia no han pasado desapercibidas: