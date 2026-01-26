Tras 15 años de matrimonio, Rob Schneider y Patricia Azarcoya inician proceso de divorcio

Todo parece indicar que una de las parejas más queridas y estables de Hollywood ha llegado a su fin. De acuerdo con documentos de consulta pública en la Corte Superior del Condado de Maricopa, en Phoenix, Patricia Azarcoya ha solicitado formalmente el divorcio del comediante estadounidense Rob Schneider.
La noticia marca el cierre de una historia que comenzó hace 21 años, desglosados en seis años de noviazgo y 15 de matrimonio. Aunque Schneider ya fue notificado legalmente del proceso, hasta el momento no se han revelado los motivos específicos que llevaron a la separación.
La relación entre ambos siempre destacó por su choque cultural positivo. Patricia, originaria de Mérida, Yucatán, conoció al actor en 2005 mientras trabajaba como productora ejecutiva de un programa de televisión. Tras varios años de relación, se casaron en una ceremonia privada en Beverly Hills en 2011.
Gracias a este matrimonio, el protagonista de Gigoló por accidente se convirtió en un gran embajador de la cultura mexicana, adoptando costumbres yucatecas y mostrando frecuentemente su amor por México en redes sociales y proyectos profesionales.
Durante su unión, la pareja tuvo dos hijas: Miranda Scarlett y Madeline Robie. El bienestar de las menores será un punto clave en el proceso judicial que apenas comienza. Cabe recordar que el actor tiene una hija mayor de una relación previa, la reconocida cantante Elle King.
Aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial en sus plataformas digitales, la existencia del registro legal en Arizona confirma que el proceso de separación definitiva está en marcha.