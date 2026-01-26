¿Amistad o algo más? William Levy y Samadhi Zendejas vuelven a ser tendencia

La química que William Levy y Samadhi Zendejas mostraron en la pantalla durante 2023 sigue dando de qué hablar. Aunque el proyecto terminó hace tiempo, los nombres de ambos volvieron a unirse este fin de semana debido a la actividad del actor en las redes sociales de la mexicana, lo que desató una nueva ola de especulaciones entre sus seguidores.
No hubo fotos juntos, pero sí una presencia constante de Levy en el espacio digital de Samadhi:
Los rumores no son nuevos. Surgieron durante las grabaciones de la telenovela Vuelve a Mí, donde la complicidad entre ambos fue evidente. Este acercamiento coincidió con el mediático y definitivo proceso de divorcio entre Levy y Elizabeth Gutiérrez, su pareja por más de 20 años, lo que colocó a Samadhi bajo el ojo del huracán mediático.
La postura de Samadhi: "Solo somos amigos"
A pesar de la insistencia del público, la actriz ha sido clara en sus declaraciones (reiteradas apenas el año pasado):
Lo quiero muchísimo, fue un gran compañero. Nos mensajeamos, él está en Miami y yo en México, le mando besos y siempre fue un gran compañero, declaró la actriz a los medios.