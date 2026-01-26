¿Amistad o algo más? William Levy y Samadhi Zendejas vuelven a ser tendencia

El actor cubano reaparece en el perfil de Samadhi con una serie de gestos que reavivan los rumores de romance nacidos en el set de "Vuelve a Mí".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/01/2026 04:13 PM.
En Espectáculos y editada el 26/01/2026 04:18 PM.