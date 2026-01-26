"Arañé las paredes": Yuri enfrenta el reto más vocalmente extremo de su trayectoria

Para Yuri, el éxito no es una silla en la cual sentarse a descansar. Con cinco décadas de trayectoria a sus espaldas, la "reina del pop latino" sigue buscando retos que la hagan vibrar. Esa pasión es la que dio vida a "Señora", su nueva producción discográfica que llegará a las manos del público el próximo mes de abril.
El material no es solo una colección de covers; es un tributo a las "leonas" de la balada que la inspiraron, como Lupita D'Alessio, Rocío Jurado y Ana Gabriel. Sin embargo, la cantante confiesa que enfrentarse a estas piezas fue una batalla técnica sin precedentes.
Fiel a su estilo franco y divertido, Yuri admitió en entrevista que el proceso de grabación fue extenuante. Debido a las tonalidades extremadamente altas de los temas clásicos, la veracruzana comparó la experiencia con sus grabaciones más difíciles del pasado.
Es un disco muy complicado... a nivel interpretativo es complejo por las tonalidades que requieren las canciones. Arañaba las paredes por la dificultad; sí lo sufrí, confesó la intérprete.
El perfeccionismo de Yuri no se limita a la cabina de grabación. Durante la charla, recordó cómo su madre y figuras como Raffaella Carrà marcaron su estándar de estrella: una artista debe lucir impecable en todo momento.