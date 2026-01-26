Choque de mundos: Lupita Jones y Kunno encabezan la nueva temporada de "La Casa de los Famosos"

...

Telemundo confirma a los primeros habitantes del polémico encierro; la "Reina Madre" y el controversial "Rey del Brillo" se verán las caras a partir del 17 de febrero.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/01/2026 11:47 AM.
En Espectáculos y editada el 26/01/2026 11:55 AM.