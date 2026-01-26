Choque de mundos: Lupita Jones y Kunno encabezan la nueva temporada de "La Casa de los Famosos"

La espera terminó para los amantes del drama televisivo. La producción de La Casa de los Famosos 6 ha comenzado a destapar sus cartas más fuertes, confirmando un elenco que promete chispas desde el primer minuto. En una jugada maestra de casting, el glamur de la vieja escuela y la irreverencia de la era digital convivirán bajo el mismo techo.
La gran sorpresa de la temporada es Lupita Jones. La primera Miss Universo mexicana deja atrás las pasarelas para someterse al escrutinio de las cámaras 24/7. Su entrada fue anunciada con una dinámica cargada de suspenso en el programa Hoy Día, donde la empresaria sentenció: “¡La reina madre llegó!”. Jones, conocida por su carácter firme y disciplinado, se perfila como una de las figuras más imponentes de esta edición.
Acompañando a la exreina de belleza, se confirmó la participación de Kunno. El influyente y polémico creador de contenido llega para representar a la generación Z, trayendo consigo su estilo "sin filtros" que tantas divisiones genera en redes sociales.
A este combo explosivo se suma la modelo Jailyne Ojeda, quien con millones de seguidores y una imagen impactante, completa el primer trío de confirmados que buscará el millonario premio en efectivo.
El reality más visto de la televisión hispana iniciará transmisiones el martes 17 de febrero a las 7:00 p.m. a través de la señal de Telemundo. Esta temporada contará con la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes guiarán al público a través de las nominaciones y expulsiones semanales.