Diplomacia K-Pop: Sheinbaum envía carta a Corea del Sur para pedir más fechas de BTS

La "fiebre" por el regreso de BTS a México ha escalado de las redes sociales a la política internacional. Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que envió una carta diplomática al primer ministro de Corea del Sur para solicitar formalmente que la agrupación amplíe su estancia en el país como parte de su BTS World Tour ‘ARIRANG’.
La mandataria tomó esta decisión tras reunirse con Alejandro Soberón, directivo de OCESA, y constatar que la oferta de 150 mil boletos para las tres fechas en el Estadio GNP (7, 9 y 10 de mayo) fue pulverizada por una fila virtual de más de un millón de jóvenes.Los puntos clave de la intervención presidencial:
El proceso de venta, gestionado por Ticketmaster, ha sido calificado como deficiente por miles de ARMYs (fans del grupo). Entre las irregularidades reportadas se encuentran: