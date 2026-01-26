De los escenarios al Congreso: Bobby Pulido busca representar a los texanos en Washington

El "Golden Boy" de la música tejana cambia el micrófono por la política; aspira a un escaño en la Cámara de Representantes por el distrito 15 de Texas.

26/01/2026 11:19 AM
26/01/2026 11:31 AM