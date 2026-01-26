De los escenarios al Congreso: Bobby Pulido busca representar a los texanos en Washington

Ataviado con su icónico sombrero vaquero y botas, Bobby Pulido protagonizó una velada inusual en el poblado de Gonzales, Texas. Aunque los acordes de su éxito "Desvelado" resonaron en el lugar, el propósito de la reunión no fue un concierto, sino el lanzamiento de su faceta como candidato al Congreso de los Estados Unidos.
Con casi 30 años de trayectoria musical y dos premios Grammy en su haber, el cantante busca ahora representar al distrito 15 de Texas. Esta zona, que se extiende desde la frontera sur hasta las afueras de San Antonio, cuenta con una población mayoritariamente hispana (81%), sector que Pulido identifica como "cansado" de las estructuras políticas tradicionales.
Pulido se presenta bajo una plataforma de demócrata conservador, una apuesta estratégica para recuperar el voto latino que, en años recientes, se ha alejado del partido. El intérprete asegura que su verdadera vocación siempre estuvo en el servicio público, recordando que, antes de triunfar en la música, estudió Ciencias Políticas.
"Me fue bastante bien en la música durante 30 años, pero al final estoy haciendo algo que siempre he querido hacer. La comunidad hispana vota por las personas, no por los partidos", afirmó durante su asamblea ante unos 150 asistentes.
Para el artista, la contienda electoral está resultando "mucho más difícil" que cualquier gira musical. Su objetivo principal es cerrar la brecha de división que percibe en el electorado hispano de Texas. Pulido sostiene que su figura puede servir como un puente de unión, enfocándose en las necesidades de la comunidad más allá de las ideologías partidistas.
Mientras continúa su gira de asambleas públicas por el estado, el cantante busca demostrar que su preparación académica y su conexión con la gente son herramientas suficientes para llevar la voz de Texas hasta la capital estadounidense.