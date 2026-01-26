José Eduardo Derbez defiende a su hermana Aitana tras ataques en redes sociales

El actor calificó como "fuertemente reprochable" que los usuarios arremetan contra una menor de edad, luego de que Aitana apareciera cantando junto a Vadhir Derbez.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/01/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 26/01/2026 10:29 AM.