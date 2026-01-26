José Eduardo Derbez defiende a su hermana Aitana tras ataques en redes sociales

Lo que comenzó como un tierno momento familiar entre hermanos terminó desatando una controversia en el mundo digital. José Eduardo Derbez alzó la voz para defender a su hermana menor, Aitana, de 11 años, quien fue blanco de críticas negativas tras participar en un video musical publicado en YouTube por su hermano Vadhir.
En el clip, que ya supera las 500,000 reproducciones, ambos interpretan el tema "Golden" de la película Kpop Demon Hunters. Aunque la mayoría de los comentarios celebran el talento y la unión de los hermanos, una ola de comentarios hostiles hacia la pequeña Aitana provocó la indignación de la familia.
Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto, José Eduardo fue tajante al señalar que existe una línea ética que no debe cruzarse en las plataformas digitales.
“La gente opina mucho, pero creo que meterse con menores de edad ya cambia la cosa. Nosotros ya estamos curtidos de todo lo que nos dicen, pero con menores no está padre”, expresó el actor.
A pesar de reconocer que es prácticamente imposible controlar la toxicidad en las redes sociales, el hijo de Eugenio Derbez subrayó que los ataques contra niños son injustificables.
Fiel a su característico sentido del humor, José Eduardo no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la estrategia de su hermano Vadhir, insinuando sarcásticamente que utilizó a Aitana para monetizar su contenido. "Mejor que tenga la suya y que monetice con la suya", comentó entre risas, haciendo referencia a que sus padres, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, todavía "le prestan a la niña".
Sin embargo, detrás del sarcasmo, el actor reafirmó el orgullo que siente por el talento de su familia, asegurando que le encanta cómo cantan ambos hermanos y que celebra que sigan compartiendo este tipo de dinámicas artísticas a pesar del ruido exterior.