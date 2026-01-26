José Madero consolida su legado con concierto sold out en el Estadio GNP Seguros

...

Con un setlist masivo de 45 canciones y boletos agotados, el regiomontano consolidó su carrera como solista en el concierto más ambicioso de su trayectoria.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/01/2026 10:29 AM.
En Espectáculos y editada el 26/01/2026 10:43 AM.