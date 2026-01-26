¿La "Kardashian mexicana"? Galilea Montijo prepara su propio reality show en ViX

El secreto mejor guardado de Galilea Montijo ha comenzado a salir a la luz. Tras meses de especulaciones, todo indica que la conductora estrella de Hoy y La Casa de los Famosos México está lista para abrir las puertas de su intimidad al más puro estilo de las socialités internacionales.
El proyecto, que se perfila para estrenarse en la plataforma ViX, busca mostrar una faceta nunca antes vista de la tapatía: su rol como madre, su relación con su novio Isaac Moreno y su vibrante vida social.
El "GalyFest": Un set de grabación de lujo
Lo que parecía ser una simple celebración entre amigos se convirtió en el primer gran evento registrado para el show. El pasado fin de semana, Galilea organizó el "GalyFest", una fiesta donde se dieron cita algunas de las figuras más relevantes del entretenimiento y las redes sociales:
Aunque ni TelevisaUnivision ni la propia conductora han dado un anuncio oficial, la evidencia en redes sociales y la magnitud de la producción desplegada en el "GalyFest" sugieren que este será uno de los lanzamientos más ambiciosos para fortalecer el contenido original de ViX en este 2026.