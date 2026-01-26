¿La "Kardashian mexicana"? Galilea Montijo prepara su propio reality show en ViX

...

Bajo el nombre de "GalyFest", la conductora organizó una fiesta masiva que sirvió como escenario para las primeras grabaciones de su esperada docuserie.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/01/2026 11:55 AM.
En Espectáculos y editada el 26/01/2026 12:11 PM.