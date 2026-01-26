Luto en el espectáculo: Fallece Gabriel Garzón, la emblemática voz de Topo Gigio

...

El actor de doblaje y comediante murió a los 57 años; su amigo Jorge Falcón confirmó la noticia tras meses de complicaciones de salud del artista.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 26/01/2026 08:16 AM.
En Espectáculos y editada el 26/01/2026 08:21 AM.