Luto en el espectáculo: Fallece Gabriel Garzón, la emblemática voz de Topo Gigio

El mundo del entretenimiento en México se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gabriel Garzón Lozano, el polifacético artista que dio vida al entrañable Topo Gigio durante más de tres décadas. La noticia fue difundida por el comediante Jorge Falcón, quien a través de sus redes sociales despidió a su "querido amigo" con un emotivo mensaje deseándole descanso eterno.
Nacido en 1968, Garzón no solo fue un titiritero excepcional, sino un artista completo que destacó como locutor, productor y escritor. Su gran oportunidad llegó en 1994, cuando asumió la voz oficial de Topo Gigio para el público mexicano, luego de que el intérprete original decidiera dejar el papel tras el sismo de 1985.
Su trayectoria incluyó participaciones en programas icónicos de la televisión nacional como:
Su vida estuvo marcada por la fortaleza; en 2016, un trágico accidente laboral con una máquina pesada derivó en la amputación de una de sus piernas. Lejos de rendirse, el actor creó el proyecto "El Pata... tón" para solventar sus gastos médicos. Fue precisamente su amigo Jorge Falcón quien, en un gesto de solidaridad, financió la prótesis que le permitió seguir adelante en 2019.
Hoy, el público y sus compañeros de profesión despiden a un hombre que, con su talento, enseñó a millones de niños a irse a la cama con una sonrisa.