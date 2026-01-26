Profeco inicia proceso legal contra Ticketmaster por prácticas abusivas en venta de conciertos BTS

En el marco del furor por los próximos conciertos de BTS en México, el titular de la Profeco, Iván Escalante, anunció el inicio de un procedimiento legal contra la boletera Ticketmaster. El organismo señala directamente a la empresa por "falta de claridad en la información" y prácticas que han perjudicado a los miles de consumidores que intentaron adquirir entradas.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el procurador detalló que la sanción económica contra la empresa podría superar los cuatro millones de pesos, cálculo basado en la acumulación de quejas y denuncias ciudadanas.
La intervención de la Profeco se fundamenta en varios puntos críticos detectados durante el proceso de venta:
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su respaldo a los seguidores del grupo al confirmar el envío de una carta a su homólogo en Corea del Sur, solicitando la apertura de más fechas de BTS en territorio mexicano. Escalante advirtió que estas sanciones se aplicarán "cada vez que se identifique una falta a la ley", buscando sentar un precedente en la industria del entretenimiento.